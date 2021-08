CORVETTE RACING AT LE MANS: Runner-Up in C8.R Le Mans Debut

Garcia, Taylor, Catsburg second in GTE Pro; No. 64 Corvette endures hard-luck race

LE MANS, France (Aug. 22, 2021) – The mid-engine Chevrolet Corvette C8.R finished on the class podium in its 24 Hours of Le Mans debut Sunday with the trio of Antonio Garcia, Jordan Taylor and Nicky Catsburg placing second in the No. 63 Mobil 1/SiriusXM Corvette C8.R.

The debut of the mid-engine racing Corvette came a year later than originally planned due to the global COVID-19 pandemic. But the wait proved worth it with Corvette Racing showing its usual competitive spirit during its 21st race at Le Mans since 2000.

“Today’s second-place result in GTE Pro for the No. 63 Corvette C8.R and drivers Antonio Garcia, Jordan Taylor and Nicky Catsburg is a significant achievement as we debuted the mid-engine Corvette C8.R at Le Mans,” said Jim Campbell, Chevrolet U.S Vice President, Performance and Motorsports. “To be on the podium at Le Mans with the C8.R is very gratifying. It’s a testament to the hard work and determination of our Corvette production and racing teams.

“The support of Corvette owners and fans from around the world has been incredible,” Campbell added. “This race result is dedicated to our customers and supporters.”

While the No. 63 Corvette ran in contention for the entire race, the No. 64 C8.R of Tommy Milner, Nick Tandy and Alexander Sims seemingly ran into nothing but bad luck. It began on the roll-off from the grid when Milner was hit from behind by the eventual class-winning Ferrari at the beginning of the formation lap.

The contact broke part of the diffuser, but the No. 64 Corvette ran well early and even led in a wet start with Milner going to the fore. He and Tandy cycled through and kept the No. 64 C8.R in contention before the diffuser finally broke in the fifth hour shortly after Sims’ first stint.

It was the first of three visits to the garage for the No. 64 team, which also had to repair part of the gearbox, clutch and the alternator. Milner, Tandy and Sims – who set a GTE Pro record race lap of 3:47.501 – finished sixth in class.

On the No. 63 Corvette side of the garage, all three drivers drove double stints to open the race. Each of the trio led for a time as well as the race began to evolve into primarily a battle between Corvette and Ferrari, although five cars remained on the lead lap in GTE Pro at the halfway point.

Things began evolve into a two-car race into the final six hours between the No. 63 C8.R and No. 51 Ferrari. The Corvette team kept it close and was able to triple-stint its Michelin tires in the late going but couldn’t make up the necessary ground.

The No. 63 Corvette did, however, complete the entire 24 hours without a change of brakes.

Corvette Racing returns to action in the IMSA WeatherTech SportsCar Championship on Sept. 10-12 at WeatherTech Raceway Laguna Seca in Monterey, Calif.

ANTONIO GARCIA, NO. 63 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – FINISHED SECOND IN GTE PRO: “I don’t know if I prefer to be two seconds, 10 seconds, 40 seconds or three laps back. I think it hurts the same! We’ve been in that 30-second range between the two cars pretty much for 24 hours. I must say it does hurt a little bit. When you come so close, it’s difficult. But when you do your best, you run almost a perfect race and someone else does it a little better than you, you have to congratulate them. There is nothing we could do. I think we ran a perfect race regardless of our position. We finished second but very close for sure. They just did it 40 seconds better than us. I’m very happy for the team, the 63 crew, Jordan and Nicky – all six drivers had really, really good drives and helped develop this Corvette and for sure all the engineers. So even if the 64 had so much trouble, getting up to this point we have all been working together to get the most out of the C8.R. For sure, two of our cars up front would have put even more pressure on the 51. We were both alone so it was a one-on-one fight between Corvette and Ferrari. We were close. When you are up on the podium, you always want a tiny bit more. I would have liked to have given Corvette the first Le Mans win in the C8.R. Now we need to wait until next year and work harder.”

JORDAN TAYLOR, NO. 63 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – FINISHED SECOND IN GTE PRO: “That’s my fourth podium here. It’s hard to complain with a podium at Le Mans. But when you come this close, it’s difficult to take. The Corvette Racing guys did an amazing job. We didn’t have any issues with our car. We executed really well strategy-wise and in the pitlane and on the track, there were no mistakes. For our first run at Le Mans with the C8.R, we should be pretty proud of that to come home second against some cars that have run here the past few years. We learned a lot as a team and can come back stronger next year.”

NICKY CATSBURG, NO. 63 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – FINISHED SECOND IN GTE PRO: “It’s super nice. This is my third time at Le Mans, and the first two times we finished nowhere. To be in the fight right to the last lap was very cool. It went well. The C8.R was very good. I had some good stints and nothing really bad happened. I will go home with some positive feelings. P2 kind of feels like a loss, but on the way home I’ll be like, ‘We finished P2 at Le Mans. That’s not bad!’ We had a cool fight with the Ferrari, and I think we did well.”

TOMMY MILNER, NO. 64 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – FINISHED SIXTH IN GTE PRO: “It was a very frustrating race for us. It wasn’t taken away from us right at the start, but a pretty good indication looking at the damage from the contact before the race started with the Ferrari that it was going to be a big problem for us. It ended up being such that we had more problems after that. It’s hard to say if that initial damage caused some of the other problems we had. It’s very unfortunate and unlucky… unnecessary but in the end we turned it into a test session in a lot of ways. We tried to go as fast we could to learn as much as we could about the C8.R and find anything that in future may or may not be a problem. Our focus turned from going for a race win to helping the 63 guys do whatever it took to get them the win. Unfortunately that didn’t materialize; I think the Ferrari had just a little bit too much pace compared to everyone else. From our side, it’s disappointing but for the team, second place is a good result. It’s not the result we were all looking for but we can be happy about our performance today.”

NICK TANDY, NO. 64 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – FINISHED SIXTH IN GTE PRO: “Endurance racing is not an easy game. Sometimes you win and sometimes you lose. This time on our side of the garage, we didn’t have the smoothest of runs. But I really enjoyed the week. I’ve enjoyed being with Tommy and Alex being in the car again. I’m proud of how we managed to get the speed out of the car. Honestly, it’s probably the nicest racecar I’ve had to drive around this circuit – to be consistently fast and confidence-inspiring… I’m really proud of everyone who worked to give us a car with that performance. The reliability didn’t go our way this time, but we can be proud that we have one car on the podium. It’s a great experience with the new C8.R and hopefully we will come back fighting stronger next year.”

ALEXANDER SIMS NO. 64 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – FINISHED SIXTH IN GTE PRO: “Everybody comes here to win, knowing that even if you have a super-fast car, there are so many opportunities for things not to go perfectly – reliability, drivers making mistakes, slow zones and safety cars. There are so many factors, and this time we had a couple of those go against us. Nevertheless, to get my first finish at Le Mans was good. I got a lot of great experience with the C8.R . It was brilliant to drive through the entire race. It’s a shame not using that pace to fight for the podium positions. I’m proud of the whole team. The effort they put in was remarkable. They got the changes made in the pits very, very quickly for such big fundamental changes that needed to be done. Well done to the 63 car for getting the podium. On to the next one.”

Garcia, Taylor et Catsburg se classent deuxièmes en GTE Pro ; la Corvette n°64 subit une course difficile

LE MANS, France (22 août 2021) – La Chevrolet Corvette C8.R à moteur central a terminé sur le podium de sa catégorie lors de ses débuts aux 24 Heures du Mans dimanche. Le trio composé d’Antonio Garcia, Jordan Taylor et Nicky Catsburg s’est classé deuxième au volant de la Corvette C8.R Mobil 1/SiriusXM n° 63.

Les débuts de la Corvette de course à moteur central ont eu lieu un an plus tard que prévu en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Mais l’attente en valait la peine puisque le Corvette Racing a fait preuve de son habituel esprit de compétition lors de sa 21e course au Mans depuis 2000.

« La deuxième place obtenue aujourd’hui en GTE Pro par la Corvette C8.R n° 63 et les pilotes Antonio Garcia, Jordan Taylor et Nicky Catsburg est un résultat important, alors que nous débutions la Corvette C8.R à moteur central au Mans, » a déclaré Jim Campbell, vice-président de Chevrolet U.S., Performance et Motorsports. « Monter sur le podium au Mans avec la C8.R est très gratifiant. C’est un témoignage du travail acharné et de la détermination de nos équipes de production et de course de Corvette. »

« Le soutien des propriétaires de Corvette et des fans du monde entier a été incroyable », a ajouté Campbell. « Ce résultat de course est dédié à nos clients et à nos supporters ».

Alors que la Corvette n° 63 est restée en lice pendant toute la course, la C8.R n° 64 de Tommy Milner, Nick Tandy et Alexander Sims n’a apparemment eu que de la malchance. Tout a commencé dès le départ de la pré-grille, lorsque Milner a été percuté par l’arrière par la Ferrari qui allait gagner la course, au début du tour de formation.

Le contact a cassé une partie du diffuseur, mais la Corvette n°64 a bien fonctionné au début et a même mené lors d’un départ sur le mouillé, avec Milner en tête. Milner et Tandy ont enchaîné les tours et ont maintenu la C8.R n° 64 dans la course avant que le diffuseur ne se brise à la cinquième heure, peu après le premier relais de Sims.

C’était la première de trois visites au garage pour l’équipe n°64, qui a également dû réparer une partie de la boîte de vitesses, l’embrayage et l’alternateur. Milner, Tandy et Sims – qui a établi un record de course en GTE Pro en 3m47s501 – ont terminé sixièmes de leur catégorie.

Du côté de la Corvette n°63, les trois pilotes ont effectué des doubles relais pour ouvrir la course. Chacun des trois pilotes a mené pendant un certain temps alors que la course commençait à se transformer en une bataille entre Corvette et Ferrari, bien que cinq voitures restaient dans le tour de tête en GTE Pro à la mi-course.

Les choses ont commencé à évoluer vers une course à deux voitures dans les six dernières heures entre la C8.R n°63 et la Ferrari n°51. L’équipe Corvette a gardé le contact et a pu tripler ses pneus Michelin en fin de course, mais n’a pas pu rattraper le retard accumulé.

La Corvette n° 63 a cependant terminé les 24 heures sans changer de freins.

Le Corvette Racing poursuit ses activités dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar du 10 au 12 septembre au WeatherTech Raceway Laguna Seca à Monterey, en Californie.

ANTONIO GARCIA, MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R n°63 – termine 2ème en GTE PRO: « Je ne sais pas si je préfère être à deux secondes, 10 secondes, 40 secondes ou trois tours derrière. Je pense que ça fait mal pareil ! Nous avons été dans cette fourchette de 30 secondes entre les deux voitures pendant presque 24 heures. Je dois dire que ça fait un peu mal. Quand vous êtes si près, c’est difficile. Mais quand vous faites de votre mieux, que vous faites une course presque parfaite et que quelqu’un d’autre le fait un peu mieux que vous, vous devez le féliciter. Il n’y a rien que nous puissions faire. Je pense que nous avons fait une course parfaite, quelle que soit notre position. Nous avons fini deuxièmes, mais très près, c’est sûr. Ils l’ont juste fait 40 secondes mieux que nous. Je suis très heureux pour l’équipe, l’équipe de la 63, Jordan et Nicky – tous les six pilotes ont fait de très, très bons tours et ont aidé à développer cette Corvette et bien sûr tous les ingénieurs. Même si la 64 a eu beaucoup de difficultés, nous avons tous travaillé ensemble pour tirer le meilleur parti de la C8.R. Deux voitures en tête auraient certainement mis plus de pression sur la 51. Nous étions tous les deux seuls, donc c’était un combat à un contre un entre Corvette et Ferrari. Nous étions proches. Quand vous êtes sur le podium, vous voulez toujours un tout petit peu plus. J’aurais aimé donner à Corvette sa première victoire au Mans avec la C8.R. Maintenant, nous devons attendre l’année prochaine et travailler plus fort. »

JORDAN TAYLOR, MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R n°63 – termine 2ème en GTE PRO: « C’est mon quatrième podium ici. C’est difficile de se plaindre d’un podium au Mans. Mais quand vous êtes si près du but, c’est difficile à prendre. Les gars de Corvette Racing ont fait un travail incroyable. Nous n’avons eu aucun problème avec notre voiture. Nous avons très bien exécuté la stratégie et dans les stands et sur la piste, il n’y a eu aucune erreur. Pour notre première course au Mans avec la C8.R, nous pouvons être très fiers d’être arrivés en deuxième position face à des voitures qui ont couru ici ces dernières années. Nous avons beaucoup appris en tant qu’équipe et nous pouvons revenir plus forts l’année prochaine. »

NICKY CATSBURG, NO. 63 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – termine 2ème en GTE PRO:« C’est super sympa. C’est ma troisième fois au Mans, et les deux premières fois, nous n’avons terminé nulle part. Être dans la lutte jusqu’au dernier tour, c’était très cool. Ça s’est bien passé. La C8.R était très forte. J’ai eu quelques bons relais et rien de vraiment mauvais n’est arrivé. Je vais rentrer à la maison avec des sentiments positifs. P2 est un peu comme une perte, mais sur le chemin du retour, je me dirai : “Nous avons terminé P2 au Mans. C’est pas mal ! Nous avons eu un combat cool avec la Ferrari, et je pense que nous avons bien fait. »

TOMMY MILNER, NO. 64 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – termine 6ème en GTE PRO:« C’était une course très frustrante pour nous. On ne nous l’a pas enlevé dès le départ, mais en regardant les dégâts causés par le contact avec la Ferrari avant le début de la course, nous avions une assez bonne indication que cela allait être un gros problème pour nous. Cela a fini par être tel que nous avons eu plus de problèmes après cela. Il est difficile de dire si ce dommage initial a causé certains des autres problèmes que nous avons eus. C’est très malheureux et malchanceux… inutile, mais au final, nous en avons fait une séance de test à bien des égards. Nous avons essayé d’aller aussi vite que possible pour apprendre autant que nous le pouvions sur la C8.R et trouver tout ce qui pourrait être un problème à l’avenir. Notre objectif n’était plus de chercher à gagner la course, mais d’aider les 63 à faire tout ce qu’il fallait pour qu’ils gagnent. Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé ; je pense que la Ferrari avait juste un peu trop de vitesse par rapport à tous les autres. De notre côté, c’est décevant mais pour l’équipe, la deuxième place est un bon résultat. Ce n’est pas le résultat que nous attendions tous mais nous pouvons être heureux de notre performance aujourd’hui. »

NICK TANDY, NO. 64 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – termine 6ème en GTE PRO: « Les courses d’endurance ne sont pas un jeu facile. Parfois vous gagnez et parfois vous perdez. Cette fois, de notre côté du garage, nous n’avons pas eu la plus belle des courses. Mais j’ai vraiment apprécié cette semaine. J’ai apprécié d’être avec Tommy et Alex, d’être à nouveau dans la voiture. Je suis fier de la façon dont nous avons réussi à obtenir la vitesse de la voiture. Honnêtement, c’est probablement la plus belle voiture de course que j’ai eu à conduire sur ce circuit – être constamment rapide et en confiance… Je suis vraiment fier de tous ceux qui ont travaillé pour nous donner une voiture avec ces performances. La fiabilité n’a pas joué en notre faveur cette fois-ci, mais nous pouvons être fiers d’avoir une voiture sur le podium. C’est une grande expérience avec la nouvelle C8.R et j’espère que nous reviendrons plus forts l’année prochaine. »

ALEXANDER SIMS NO. 64 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – FINISHED SIXTH IN GTE PRO:« Tout le monde vient ici pour gagner, sachant que même si vous avez une voiture super rapide, il y a tellement d’opportunités pour que les choses ne se passent pas parfaitement – la fiabilité, les pilotes qui font des erreurs, les slow-zones et les safety cars. Il y a tellement de facteurs, et cette fois-ci, certains d’entre eux ont joué contre nous. Néanmoins, obtenir ma première arrivée au Mans était une bonne chose. J’ai acquis beaucoup d’expérience avec la C8.R. C’était génial de conduire pendant toute la course. C’est dommage de ne pas avoir utilisé ce rythme pour se battre pour les places sur le podium. Je suis fier de toute l’équipe. L’effort qu’ils ont fourni était remarquable. Ils ont fait les changements dans les stands très, très rapidement pour de tels changements fondamentaux qui devaient être faits. Bravo à la 63 qui est montée sur le podium. En route pour la prochaine course ! »

