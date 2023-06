CORVETTE RACING AT LE MANS: Keating, No. 33 C8.R Take Hyperpole!

Perfect storm of tow, tires and team talent earn GTE Am pole

LE MANS, France (June 8, 2023) – A tow, tires and talent. Those all came together Corvette Racing as Ben Keating put the No. 33 Mobil 1/SiriusXM Chevrolet Corvette C8.R on the GTE Am pole position during Thursday’s Hyperpole session ahead of this weekend’s 24 Hours of Le Mans.

Keating – teaming in the Corvette with Nicky Catsburg and Nico Varrone – posted a best lap of 3:52.376 (131.171 mph) to take Corvette Racing’s second straight pole position at Le Mans. The GTE Am championship-leading trio increased their points advantage by one with the P1 finish.

The stellar work by the Corvette Racing team continued after Wednesday’s heroics that saw Catsburg get the C8.R into Hyperpole following a fast repair job by the crew after a crash at the end of the first practice. The storybook result kept going even on Keating’s first lap Thursday when he picked up a tow from another GTE car all the way down the Mulsanne Straight. He cleared his competitor going into Mulsanne Corner to take provisional pole after the opening flyer.

Keating improved his time slightly before a red flag halted the session with five minutes to go. As the session went green again, Corvette Racing engineers decided to fit the C8.R with fresh, soft compound Michelin tires – the only team to do so during the stoppage.

Keating made the decision pay off with his best lap of the weekend and put Corvette Racing out front to start its biggest race of the season.

The 24 Hours of Le Mans is scheduled for 4 p.m. CET / 10 a.m. ET on Saturday, June 10. MotorTrend and MotorTrend Plus will provide both live television and streaming coverage. Radio Le Mans also will stream audio coverage of the race.

BEN KEATING, NO. 33 MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R – GTE AM POLE-WINNER: “I wanted to find a gap on my out-lap. I thought the GT cars were driving really slow for having hot tires. I was thinking that we have hot tires, it’s time to push. They were all going slow and I was push, push, push. So I had a big gap and I didn’t think I would ever catch the Ferrari ahead of me because he was so far up there. But the LMP2 cars, when they got to the chicane, just stopped to get a window. So I was right on the Ferrari and he gave me a perfect tow down every straight away. I passed him into Mulsanne, and he didn’t slow me down any. It was incredible and I thought that was as good as it gets, almost to the point that I was wondering why we were out there!

“I did a cool-down lap and the team told me that the 25 was 0.3 seconds behind. I thought then that I’d better get it in gear! I pushed really hard for another lap and had one in the bank because of no track limits. So I could push a little more, and the Corvette was set up so well that I didn’t have to worry about track limits. The car went exactly where I wanted it to go. I could push the car harder in every corner. I got better in Porsche Curves and came over the line at 3:53.0. I didn’t think there was any way anyone was going to touch me. But we came in for the red flag, and I didn’t understand the point of putting new tires on it because I didn’t think I could improve. But it makes sense now.

“The sun had gone down and the tires really came into the window. The air was a little cooler, and we were at bare minimum of fuel. So I got one out-lap and then one flyer. I got the peak of the tire, the peak of low fuel, the peak of the temperature, and I put a lap together. It was pretty magical, especially considering how close we were to not even making qualifying yesterday. The team did an amazing job to get the car out where Nicky could do what we needed to get us into Hyperpole. So I’m incredibly excited and happy for the entire team. This is the best way I can think of to go into the race!”

LE CORVETTE RACING AU MANS: Pole pour Keating et la Corvette C8.R!

Une parfaite combinaison d’aspiration, de pneus et du talent de l’équipe a permis à la GTE Am de décrocher la pole position.

LE MANS, France (le 8 juin 2023) – L’aspiration, les pneus et le talent. Ben Keating a signé la pole position de la Chevrolet Corvette C8.R Mobil 1/SiriusXM n°33 en GTE Am lors de la séance Hyperpole de jeudi, en vue des 24 Heures du Mans de ce week-end..

Keating – qui fait équipe avec Nicky Catsburg et Nico Varrone au volant de la Corvette – a réalisé un meilleur tour en 3m52s376 pour décrocher la deuxième pole position consécutive de Corvette Racing au Mans. Le trio de tête du championnat GTE Am a augmenté son avance d’un point grâce à cette pole position.

Le travail remarquable de l’équipe Corvette Racing s’est poursuivi après les exploits de mercredi qui ont vu Catsburg placer la C8.R en Hyperpole après une réparation rapide par l’équipe suite à un accident à la fin de la première séance d’essais. L’histoire s’est poursuivie dès le premier tour de Keating, jeudi, lorsqu’il s’est fait ‘remorquer’ par une autre voiture GTE tout au long de la ligne droite de Mulsanne. Il a dépassé son concurrent dans le virage de Mulsanne pour prendre la pole position provisoire à l’issue du premier tour.

Keating a légèrement amélioré son temps avant qu’un drapeau rouge n’interrompe la séance à cinq minutes de la fin. Alors que la séance repasse au vert, les ingénieurs du Corvette Racing décident d’équiper la C8.R de pneus Michelin soft et neufs – la seule équipe à le faire pendant l’arrêt de la séance.

Keating a fait en sorte que cette décision soit payante en réalisant son meilleur tour du week-end, ce qui a permis à Corvette Racing de prendre le départ de sa plus importante course de la saison depuis la pole position.

BEN KEATING, MOBIL 1/SiriusXM CHEVROLET CORVETTE C8.R n°33 – GTE AM POLE : « Je voulais trouver une ouverture lors de mon tour de piste. Je pensais que les voitures GT roulaient vraiment lentement pour avoir des pneus chauds. Je me disais que si nous avions des pneus chauds, il était temps de pousser. Ils roulaient tous lentement et j’ai poussé, poussé, poussé. J’avais donc un grand écart et je ne pensais pas pouvoir rattraper la Ferrari qui me précédait car elle était tellement loin devant. Mais les voitures LMP2, lorsqu’elles sont arrivées à la chicane, se sont arrêtées afin de trouver une ouverture. J’étais donc juste sur la Ferrari et elle m’a parfaitement ‘remorqué’ dans toutes les lignes droites. Je l’ai dépassé à Mulsanne et il ne m’a pas ralenti. C’était incroyable et je me suis dit qu’on ne pouvait pas faire mieux, à tel point que je me demandais pourquoi nous étions là ! »

« J’ai fait un tour de récupération et l’équipe m’a dit que la 25 était à 0,3 seconde. J’ai alors pensé que je ferais mieux de passer à la vitesse supérieure ! J’ai poussé très fort pendant encore un tour. Je pouvais donc pousser un peu plus, et la Corvette était si bien réglée que je n’avais pas à me soucier des limites de piste. La voiture allait exactement là où je voulais qu’elle aille. Je pouvais pousser la voiture plus fort dans chaque virage. Je me suis amélioré dans les virages Porsche et j’ai franchi la ligne d’arrivée en 3:53.0. Je ne pensais pas que quelqu’un allait me toucher. Mais quand nous sommes rentrés pour le drapeau rouge, je n’ai pas compris l’intérêt de mettre des pneus neufs parce que je ne pensais pas pouvoir m’améliorer. Mais maintenant, c’est plus logique. »

« Le soleil s’est couché et les pneus sont réellement devenus plus performants. L’air était un peu plus frais et nous étions au minimum de carburant. J’ai donc fait un tour de piste, puis un tour de piste. J’ai eu le pic du pneu, le pic de la baisse de carburant, le pic de la température, et j’ai fait un tour. C’était assez magique, surtout si l’on considère que nous étions à deux doigts de ne pas nous qualifier hier. L’équipe a fait un travail extraordinaire pour que Nicky puisse faire ce qu’il fallait pour nous permettre d’entrer dans l’Hyperpole. Je suis donc incroyablement excité et heureux pour toute l’équipe. C’est la meilleure façon pour moi d’aborder la course ! »

About Chevrolet

Founded in 1911 in Detroit, Chevrolet is now one of the world’s largest car brands, available in nearly 80 countries with nearly 2.7 million cars and trucks sold in 2021. Chevrolet models include electric and fuel-efficient vehicles that feature engaging performance, design that makes the heart beat, passive and active safety features and easy-to-use technology, all at a value. More information on Chevrolet models can be found at www.chevrolet.com.