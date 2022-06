CORVETTE RACING AT LE MANS: No Words

Both Corvettes retire early in final GTE Pro race at 24 Hours

LE MANS, France (June 12, 2022) – Corvette Racing’s GTE Pro run at the 24 Hours of Le Mans ended with retirements of both Chevrolet Corvette C8.Rs on Sunday.

Alexander Sims in the No. 64 Corvette was fighting to regain the class lead just before the 18-hour mark when a prototype competitor moved into him on the Mulsanne Straight. The contact, with Sims on the far-left with two LMP2 cars going by, pitched the Corvette hard left into the guardrail nose-first.

Sims exited the car unassisted and was fine upon his return to the paddock. He, along with FIA World Endurance Championship teammates Tommy Milner and Nick Tandy, took turns leading in the pole-winning Corvette. Sims earlier set the fastest GTE Pro lap of the race.

Only moments earlier, Corvette Racing had retired the No. 63 Corvette due to significant mechanical damage – seen and unseen – at the rear of the car. It was unclear if this was a continuation from an earlier suspension issue in the race’s first six hours. Every effort was made to get the car back into the race, but due to safety concerns for the team’s drivers and fellow competitors, the decision was made to retire.

“This isn’t how we wanted our Le Mans race to end,” said Laura Klauser, GM Sports Car Racing Program Manager. “We’re all proud of the dedication of everyone on the Corvette Racing team to give us the absolute best chance for our ninth class victory. At the end of the day, we’re all proud to be part of the One Team effort that is Corvette Racing. We’re glad Alexander is OK and that the C8.R kept him safe. Our focus now is on our two full-season efforts in the WEC and also the IMSA WeatherTech SportsCar Championship.”

CORVETTE RACING AU MANS: Sans paroles

Les deux Corvettes abandonnent dans la course des GTE Pro aux 24 Heures

LE MANS, le 12 juin 2022 – La course du Corvette Racing aux 24 Heures du Mans s’est terminée par l’abandon des deux Chevrolet Corvette C8.R dimanche matin.

Alexander Sims, au volant de la Corvette n°64, se battait pour reprendre la tête de la catégorie GTE Pro juste avant la 18e heure lorsqu’un concurrent prototype l’a percuté sur la ligne droite des Hunaudières. Le contact, alors que Sims se trouvait à l’extrême gauche et que deux voitures LMP2 le dépassaient, a envoyé la Corvette de front dans les rails.

Sims est sorti de la voiture sans assistance et se sentait bien à son retour dans le paddock. Avec ses coéquipiers du Championnat du monde d’Endurance, Tommy Milner et Nick Tandy, il s’est relayé en tête de la Corvette qui a remporté la pole. Sims avait auparavant réalisé le tour le plus rapide de la course en GTE Pro.

Quelques instants plus tôt, Corvette Racing avait retiré la Corvette n° 63 en raison d’importants dégâts mécaniques – visibles et invisibles – à l’arrière de la voiture. Il n’était pas clair s’il s’agissait de la suite d’un problème de suspension survenu au cours des six premières heures de la course. Tout a été fait pour que la voiture reprenne la course, mais pour des raisons de sécurité pour les pilotes et les autres concurrents, la décision a été prise de retirer la voiture.

“Ce n’est pas comme ça que nous voulions que notre course au Mans se termine,” disait Laura Klauser, GM Sports Car Racing Program Manager. “Nous sommes tous fiers de l’engagement de tous les membres du team Corvette Racing pour nous donner les meilleures chances de remporter notre neuvième victoire de catégorie . En fin de compte, nous sommes tous fiers de faire partie de l’effort de l’équipe unique qu’est Corvette Racing. Nous sommes heureux qu’Alexander aille bien et que la C8.R l’ait bien protégé. Désormais, nous nous concentrons sur nos deux efforts en WEC et aussi dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar”.

Team Chevy high-resolution racing photos are available for editorial use.

About Chevrolet

Founded in 1911 in Detroit, Chevrolet is now one of the world’s largest car brands, available in nearly 80 countries with nearly 2.7 million cars and trucks sold in 2021. Chevrolet models include electric and fuel-efficient vehicles that feature engaging performance, design that makes the heart beat, passive and active safety features and easy-to-use technology, all at a value. More information on Chevrolet models can be found at www.chevrolet.com.